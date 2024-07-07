Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finale yükseldi

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, finale yükseldi.
Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest seçmelerinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 3: 54.30'luk derecesiyle 3. olarak final yüzmeye hak kazandı.
Kuzey Tunçelli'nin madalya mücadelesi vereceği 400 metre serbest seçmeler finali bugün gerçekleştirilecek. - İSTANBUL
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