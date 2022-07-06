Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

06.07.2022 20:10
Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 16.13.68'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Merve, 200 metre serbestte ise 2.00.02'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

19. Akdeniz Oyunları'nda 800 metre serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın yüzücü olmuştu.

Belis Şakar'dan gümüş madalya

Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Belis Şakar, gümüş madalya aldı.

Milli yüzücü, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta 4.47.11'lik derecesiyle yarışı ikinci bitirdi.

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Kaynak: AA

Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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