Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti - Son Dakika
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Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti

21.05.2022 15:59

- Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da' Hasan Hüseyin Mermer-Safa Urlu ikilisinden oluşan Türkiye...

- Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti

AYDIN - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da' Hasan Hüseyin Mermer-Safa Urlu ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı, Fransa'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da ana tabloda yer alan Hasan Hüseyin Mermer-Safa Urlu ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı, Fransa'ya 2-1'lik skorla yenilerek turnuvadan elendi. İlk seti 21-17 alan Fransa karşısında 2'nci sette 21-16'lık üstünlük kurarak durumu 1-1'e getiren Türkiye, 3'üncü seti 15-8 kaybetti. Milliler, ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Avusturalya'yı 21-19 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek adını son 18 takım arasına yazdırmıştı.

"Umut verici bir takımız"

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ardından sonucu değerlendiren Hasan Hüseyin Mermer, "Fransa karşısında galip gelmeyi çok istiyorduk. İlk sete iyi başlayamadık. Ancak ikinci sette oyuna ağırlığımız koyduk. Tie-break setine de kötü başlayınca maçı kaybettik. Amacımız çeyrek finale kadar çıkmaktı. Umut verici bir takımız. İleride daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Maça gelerek bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrasında finale kalacak takımlar belli olacak.

Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti
Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti - Son Dakika


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