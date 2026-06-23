Milliler Dünya Şampiyonası'nda

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Jinzhong kentinde düzenlenecek.
Milliler, 32 takımın yer alacağı organizasyonda D Grubu'nda Güney Kore, İspanya ve Arjantin ile karşılaşacak.
25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 09.00'da Güney Kore ile yapacak.
Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
09.00 Güney Kore-Türkiye
25 Haziran Perşembe:
06.45 Türkiye-İspanya
27 Haziran Cumartesi:
06.45 Arjantin-Türkiye
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