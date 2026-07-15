Milliler İtalya'ya Yenildi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenildi.
Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 26-24, 25-17, 14-25 ve 25-21'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 6. mağlubiyetini yaşadı.
Grubunu 1 galibiyet ve 4 puanla 7. sırada tamamlayan milli takım, organizasyona veda etti.
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