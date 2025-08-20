Milliler Litvanya'yı Geçti - Son Dakika
Milliler Litvanya'yı Geçti

20.08.2025 22:18
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Litvanya'yı 84-81 yenerek FIBA 2025 hazırlıklarına devam etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 84-81 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 21-18, ilk yarıyı da 46-40 önde tamamlandı. Üçüncü periyodu da 66-59 üstün geçen Türkiye, salondan 84-81 galip ayrıldı.

Milli Takım'da Alperen Şengün 25 sayı - 5 ribaund - 2 asist ile, Cedi Osman ise 13 sayı - 3 ribaund - 2 asistle oynadı. Litvanya'da Rokas Jokubaitis 19 sayı kaydetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçını ise 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'a karşı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

