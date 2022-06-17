FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı. Milliler, 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul 'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Millilerin aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

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