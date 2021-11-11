Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı

Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat görüş açılarını azaltan gözlükler taktı. Milli eldivenler bu şekilde özellikle yan topları tutmaya çalıştı. Uğurcan Çakır, o anlara ait fotoğraf karelerini güneş gözlüklü emojiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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