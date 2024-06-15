Millwall Kalecisi Matija Sarkic Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Millwall Kalecisi Matija Sarkic Hayatını Kaybetti

İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, Budva kentindeki evinde hayatını kaybetti. Karadağ Futbol Federasyonu ve Millwall Kulübü, Sarkic'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Sarkic, geçen sezon 33 maça çıkmıştı.

15.06.2024 12:29
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İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Karadağ Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sarkic'in bu sabah Budva kentindeki evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Millwall Kulübü de açıklamasında, "Kulüpteki herkes bu son derece üzücü zamanda Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadelerini kullandı.

Ağustos 2023'te Wolverhampton'dan transfer edilen Sarkic, geçen sezon 33 maça çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Millwall Kalecisi Matija Sarkic Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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