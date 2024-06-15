Millwall Kalecisi Matija Sarkic Hayatını Kaybetti

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İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Karadağ Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sarkic'in bu sabah Budva kentindeki evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Millwall Kulübü de açıklamasında, "Kulüpteki herkes bu son derece üzücü zamanda Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadelerini kullandı.

Ağustos 2023'te Wolverhampton'dan transfer edilen Sarkic, geçen sezon 33 maça çıktı.