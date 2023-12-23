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Milos Teodosic, THY Avrupa Ligi'nin haftanın MVP'si seçildi - Son Dakika
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Milos Teodosic, THY Avrupa Ligi'nin haftanın MVP'si seçildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Teodosic, Maccabi Tel Aviv'i yendikleri maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Milos Teodosic, THY Avrupa Ligi\'nin haftanın MVP\'si seçildi
23.12.2023 - 15:29,
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Sırp oyun kurucu, haftanın MVP'si seçildi.

Teodosic, Kızılyıldız'ın Maccabi Tel Aviv'i 98-92 yendiği maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Kasım 2016'dan sonra ilk kez haftanın MVP'si seçilen Teodosic, kariyerinde 6. defa bu ünvanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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