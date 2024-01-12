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Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i farklı mağlup etti - Son Dakika
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Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i farklı mağlup etti

NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt ve Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla 'double double' yaptığı Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Celtics'te Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile öne çıktı. Ayrıca, Oklahoma City Thunder evinde Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenerek tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Milwaukee Bucks, Boston Celtics\'i farklı mağlup etti
12.01.2024 - 10:10,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.

Celtics'te Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Sam Hauser 15 sayı, 4 ribaunt, Oshae Brissett 13 sayıyla oynadı.

Thunder'dan tarihi fark

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenen Oklahoma City Thunder, tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Karşılaşma, NBA tarihinin de en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaunt, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers- Brooklyn Nets: 111-102

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 135-102

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 139-77

Dallas Mavericks- New York Knicks: 128-124

Los Angeles Lakers- Phoenix Suns: 109-127

Kaynak: AA
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