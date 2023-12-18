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Milwaukee Bucks, Houston Rockets'ı mağlup etti - Son Dakika
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Milwaukee Bucks, Houston Rockets'ı mağlup etti

NBA'de Milwaukee Bucks, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 128-119 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın performansıyla Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Milwaukee Bucks, Houston Rockets\'ı mağlup etti
18.12.2023 - 10:07,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 128-119 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın "double-double" yaptığı mücadelede Rockets'ı yenen Bucks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bucks'ta Antetokounmpo 26 sayı, 17 ribaunt ve 3 asist, Lillard 39 sayı, 5 ribaunt ve 11 asistlik performans sergiledi.

Bu sezonki 10. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt ve 6 asist, Alperen Şengün ise 20 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Cedi Osman'dan 14 sayı

New Orleans Pelicans, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü 146-110 yendi.

Üst üste 4. maçını kazanan Pelicans'ta C. J. McCollum 29 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 26 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Cedi Osman'ın 14 sayı ve 3 ribauntla oynadığı Spurs'te, Victor Wembanyama'nın 17, Julian Champagnie'in 15 sayılık katkıları sezonun 21. mağlubiyetini önleyemedi.

Öte yandan, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, Orlando Magic'i 114-97 yenerek bu sezon 20. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Sonuçlar

Boston Celtics-Orlando Magic: 114-97

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-146

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 128-119

Phoenix Suns- Washington Wizards: 112-108

Portland Trail Blazers- Golden State Warriors: 114-118

Kaynak: AA
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