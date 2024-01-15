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Milwaukee Bucks, uzatmada Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika
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Milwaukee Bucks, uzatmada Sacramento Kings'i mağlup etti

NBA'de Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo'nun triple double performansıyla Bucks, sezonun 28. galibiyetini elde etti.

Milwaukee Bucks, uzatmada Sacramento Kings\'i mağlup etti
15.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, 29 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle oynayan Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle bu sezon 28. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaparken, Malik Beasley 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Bobby Portis 22 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 32 sayı, 5 asist, Malik Monk 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kevin Huerter 26 sayı, 10 ribaunt, Domantas Sabonis 21 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Denver Nuggets- Indiana Pacers: 117-109

Miami Heat- Charlotte Hornets: 104-87

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 143-142 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 109-105

Portland Trail Blazers- Phoenix Suns: 116-127

Kaynak: AA
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