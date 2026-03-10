Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, İngiltere'de komşularının şikayetiyle gündeme geldi. Ünlü futbolcunun evinin bulunduğu bölgede drone uçurduğu iddiası polis kayıtlarına yansıdı.
The Sun'ın haberine göre Rodri'nin yaşadığı bölgede bulunan komşu apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar, pencerelerinin yakınında drone uçurulduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredeki sakinler durumu polise bildirdi.
Drone'un apartmanların pencerelerine yakın mesafede uçurulduğunu öne süren komşular, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini savundu. Olayın ardından polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni
