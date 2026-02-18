Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi tribündeki sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşurken görüntülendi.
Karşılaşma öncesi ısınma sırasında telefonuyla görüntülü görüşme yapan Arda'nın o anları, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Maç öncesi konsantrasyon anlarında yaşanan bu sürpriz görüntü, futbolseverler tarafından "romantik anlar" yorumlarıyla gündeme taşındı.
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
