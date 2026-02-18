Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu - Son Dakika
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu

Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
18.02.2026 09:17  Güncelleme: 09:22
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi ısınma sırasında telefonuyla sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşma yaptı. Bu anlar, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilgi çeken görüntüler, futbolseverler tarafından 'romantik anlar' yorumlarıyla gündeme taşındı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi tribündeki sevgilisi Duru Nayman ile görüntülü konuşurken görüntülendi.

Karşılaşma öncesi ısınma sırasında telefonuyla görüntülü görüşme yapan Arda'nın o anları, tribündeki bir taraftar tarafından kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Maç öncesi konsantrasyon anlarında yaşanan bu sürpriz görüntü, futbolseverler tarafından "romantik anlar" yorumlarıyla gündeme taşındı.

Son Dakika Spor Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu - Son Dakika

  • Su19785507+ Su19785507+:
    anladınız mı türk futbolcular avrupanın büyük takımlarında uzun süre kalamıyor. iş zamanı gözü oynaşta olduğu için. şımarıklık yaptığı için 8 17 Yanıtla
    Su19785507+ Su19785507+:
    beğenmeyenler neyi beğenmediniz. Real madrid takımının sahibi siz olsanız ve bu önemli maçta elenseniz ne düşünürdünüz? 1 1
  • Mh459267 Mh459267:
    Arkadaş...BU sondakikanın ne bitmez arda sevdası var ya..YA bu siteye ortak yada bir yakını sondakikada çalışıyor..adamın dinlediği müzikten yediğine kadar haber oluyor.. 5 2 Yanıtla
