Minchev: Meler\'in saldırısı sporun imajı için kötü bir hadise

Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki Bulgar futbolcusu Martin Minchev, MKE Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması ile ilgili, "Bu yaşanan talihsiz olay ne yazık ki sporun imajı için çok kötü bir hadise oldu" dedi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında Çekya ekibi Sparta Prag'dan transfer ettiği 22 yaşındaki santrforu Martin Minchev, geride kalan haftaları ve 15. hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında yaşanan olayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Ligde oynayacakları maçları kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini ifade eden Minchev, "Bireysel performansımla alakalı şunu söyleyebilirim, takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her seferinde kazanmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Şu ana kadar gösterdiğim performanstan hoşnut değilim. Daha iyisini yapabilirim. O yüzden önümüzdeki süreçte bunu geliştirmek istiyorum. Tabii, şu ana kadar beklentilerimi karşılıyor diyebilirim ama hedeflerimiz daha yukarısı olabilir. Hedeflerimizi daha yukarı çekebiliriz. Önümüzdeki maçları kazanarak puan farkları az olduğu için sıralamamız değişebilir. O yüzden bu maçları kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki karşılaşmayla alakalı şunu söyleyebilirim, tabii ki gol atmak istiyorum. Hem de kazanarak 3 puanı almak istiyorum. Genel olarak maçtan beklentim bu. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bize destek vermeye devam etsinler. Kazanarak onları mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşanan talihsiz olay ne yazık ki sporun imajı için çok kötü bir hadise oldu"

Ligde son olarak 11 Aralık'ta oynadıkları ve hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı MKE Ankaragücü maçında yaşananlarla alakalı da açıklama yapan Bulgar futbolcu, "Öncelikle hakemimiz için çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda kendisi iyileşir. Bu yaşanan talihsiz olay ne yazık ki sporun imajı için çok kötü bir hadise oldu. Umarım gelecekte bu tarz şeyler tekrarlanmaz. Daha önce bu tarz bir şey ile karşılaşmamıştım. Bu konu hakkında söylenecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. - RİZE