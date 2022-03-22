Mini dünya kupası başladı - Son Dakika
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Mini dünya kupası başladı

22.03.2022 09:35
Mini dünya kupası başladı

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin (ERULDER) organize ettiği 2.Uluslararası Mini Futbol turnuvası sekiz ülke takımının katılımıyla Erzurum'da başladı.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin (ERULDER) organize ettiği 2.Uluslararası Mini Futbol turnuvası sekiz ülke takımının katılımıyla Erzurum'da başladı.

Erzurum'da okuyan misafir öğrencilere yönelik eğitim, sanat, kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınan ERULDER bu seferde spor alanında misafir öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Yıl içerisinde kayak, buz pateni, masa tenisi turnuvası düzenleyen ERULDER, vize öncesi mini bir futbol turnuvası düzenledi.

Turnuvaya Suriye, Tanzanya, Fas, Mısır, Somali, Yemen, Iraklı öğrencilerin oluşturduğu takımlar katıldı. Dostluk ve rekabet gözlemlendiği turnuvada ilk hafta maçlarında bir üst turu yükselen takımlar Suriye, Mısır, Fas ve Tanzanya oldu.

Eleme usulü yapılan turnuvada öğrenciler rekabetin yanında dostluğu da beraber yaşadılar. Güzel görüntülerin yaşandığı maçlarda kazanan dostluk oldu. Bu tür turnuvaların devam edeceğini söyleyen ERULDER gönüllüsü aynı zamanda UDEF 12.Bölge Başkanı Ertan Aksakal, "Yaptığımız çalışmalarla şehrimizde okuyan misafir öğrencileri yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Yıl içerisinde birçok sportif faaliyette bulunduk. Son olarak vizeler öncesi öğrencilere moral ve kaynaşma karşılaşmaları düzenledik. Zevkli geçiyor. Dostluk ve rekabet beraber yaşanıyor." dedi.

25 Mart'ta yapılacak final karşılaşmasıyla şampiyonun belirleneceği turnuva üç gün sürecek. - ERZURUM

Mini dünya kupası başladı
Mini dünya kupası başladı
Mini dünya kupası başladı

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Togo Cumhuriyeti, Erzurum, Suriye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mini dünya kupası başladı - Son Dakika


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