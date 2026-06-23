Mini Kızlar Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Mini Kızlar Voleybol Müsabakaları' Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Turnuva sonunda Kurşun Spor Kulübü birinci olurken, AKAL Spor Kulübü ikinci, Olimpik Spor Kulübü üçüncü ve E.M.A Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. - AFYONKARAHİSAR
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