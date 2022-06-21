Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11-14 yaş arası 12 kulüpten 45 takımın mücadele ettiği şenlikte 180 karşılaşma yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Tekirdağ'da düzenlenen voleybol turnuvasına 450 sporcu katıldı - Son Dakika

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