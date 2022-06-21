Tekirdağ'da düzenlenen voleybol turnuvasına 450 sporcu katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen voleybol turnuvasına 450 sporcu katıldı

21.06.2022 15:28
Tekirdağ'da düzenlenen voleybol turnuvasına 450 sporcu katıldı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Voleybol Temsilciği işbirliğinde düzenlenen mini voleybol şenliğine 450 sporcu katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Voleybol Temsilciği işbirliğinde düzenlenen mini voleybol şenliğine 450 sporcu katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11-14 yaş arası 12 kulüpten 45 takımın mücadele ettiği şenlikte 180 karşılaşma yapıldı.

Tekirdağ Voleybol İl Temsilcisi Kazım Ceyhan, etkinlikte yaptığı konuşmada şenlikle sporculara yarışmaktan önce eğlenmeyi, sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve voleybolu sevdirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de gençlere yapılan yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

Şenliğin sonunda sporculara çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen voleybol turnuvasına 450 sporcu katıldı - Son Dakika
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