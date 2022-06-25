Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor - Son Dakika
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Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor

25.06.2022 12:58
Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz cimnastik kursunda keşfedilen minik sporcular, milli sporcu olmak için ter döküyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz cimnastik kursunda keşfedilen minik sporcular, milli sporcu olmak için ter döküyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının 6-15 yaş arası kız ile erkek çocukların, psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açtığı spor okulları bünyesinde 20 branşta çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır 25 Mart'ta yapılan artistik cimnastik yarışmalarında dereceye giren 3 öğrenci milli takıma katılabilmek için kursta zorlu eğitimden geçiyor.

" Türkiye'yi temsil etmek için ter döküyor"

Yarışmada dereceye giren sporculardan 10 yaşındaki Fatimetüzzehra Akar, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek hedefiyle milli takıma seçilmek için çalışıyor. Hocaların direktifleri doğrultusunda yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Akar, "Burada Cimnastik yapıyoruz, taklalar atıyoruz, köprüler yapıyoruz, burası çok güzel eğleniyoruz. Üç ay önce artistik cimnastik yarışmasına katıldım.' dedi.

Öğrencilerinden Rohat Yusuf ise Türkiye'de derece elde etmek istediğini belirtti. Boş vakitlerini verimli geçirdiklerini belirten Yusuf, "Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Hocalarımız bize takla atmayı öğretiyor. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Yarışmalara katılıp birinci olmak ve hocam gibi öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımız hem sosyal hem fiziksel olarak gelişiyor"

Öğrenci velilerinden Derya Yıldız ise kursun öğrencilere faydalı olduğunu ifade etti. Çocuklarının kurstan verim aldığını belirten Yıldız, "Dört çocuğumu iki yıldır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşam alanındaki faydalı kurslara gönderiyorum. Sağ olsun buradaki hocalar ilgileniyor. Çocuklarımız hem sosyal hem fiziksel olarak gelişiyor. Çok memnunuz. Çocukları buraya getirdikten sonra evdeki davranışları düzeldi. Bana karşı, aileye karşı, babalarına karşı gayet sakinler. İyi ki bu kurslar açılmış, iyi ki de göndermişim" şeklinde konuştu.

Kurs kayıtları devam ediyor

Sümerpark Ortak Yaşam Alanında hafta içi 5 gün süren cimnastik eğitimlerinde çocuklara, genel cimnastik olmak üzere artistik cimnastik ve ritmik cimnastik branşları öğretiliyor. Eğitmenler; cimnastik eğitimlere yeni başlayan öğrencilere; spor dallarında kullanılan aletler, nesneler ve cimnastik spor dalında bilinmesi gereken tüm detayları uygulamalı olarak anlatıyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor - Son Dakika

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