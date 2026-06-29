Minik Kulaçlar Yaz Şenliği tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen "Minik Kulaçlar Yaz Şenliği", yüzme havuzunda gerçekleştirilen renkli etkinliklerle sona erdi.

Yaz dönemi boyunca yüzme eğitimi alan minik sporcular, programın finalinde düzenlenen yarışlarda performanslarını sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vezirköprü Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar farklı kategorilerde yarışarak hem eğlendi hem de öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik sporcuların heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Programın sonunda yarışmalara katılan minik sporculara çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edilirken, etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN