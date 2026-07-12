Minikler Buz Hokeyi Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Minikler Buz Hokeyi Turnuvası Sona Erdi

Minikler Buz Hokeyi Turnuvası Sona Erdi
12.07.2026 14:37
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Erzurum'da düzenlenen turnuvada minik sporcular madalya aldı, ödül töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Minikler Buz Hokeyi Turnuvası" madalya töreniyle sona erdi.

Kentteki buz pistinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan turnuvada, minik sporcular buz üzerinde kıyasıya mücadele etti. Sporun birleştirici gücüyle centilmence geçen müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Turnuvada dereceye giren ve katılım sağlayan minik sporculara madalyalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez takdim etti.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Levent Çakmur, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlediğimiz bu anlamlı turnuvada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın centilmence mücadelesine tanıklık ettik. Organizasyona katkı sunan tüm kulüplerimize, hakemlerimize, antrenörlerimize ve evlatlarını spora yönlendiren velilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza spor hayatlarında başarılar diliyoruz."

Madalyalarını alan minik sporcuların ve ailelerinin sevinciyle turnuva, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Buz Hokeyi Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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