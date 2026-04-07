Mircea Lucescu hayatını kaybetti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. TFF, "Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyuyor; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı diliyoruz. Sayın Lucescu'nun Türk futboluna hem milli takım hem de kulüp düzeyinde yaptığı katkılar unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı ve Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik adam için taziye mesajı yayımladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3'üncü sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100'üncü yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Ülkesi Romanya'da ve İtalya'da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya'da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri milli takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez A Milli formayla şans veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla milli takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek milli takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."