Mircea Lucescu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Romanya futbolunun en önemli isimlerinden Lucescu için ilk tören Ulusal Arena Stadı'nda düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Ali Karaca, Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar dernekleri başkanları ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Güvenlik ve protokol önlemlerinin alındığı stat, yarın da tüm gün ziyaretçilere açık olacak. Lucescu'nun naaşı cuma günü düzenlenecek dini törenle Bellu Mezarlığı'na defnedilecek.