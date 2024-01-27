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Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Milli Sporcular 2 Altın, 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Milli Sporcular 2 Altın, 4 Madalya Kazandı

Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonun son gününde çiftler kategorisinde 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Ali Öztürk ile İrem Oluk XD10'da şampiyon olurken, Merve Cansu Demir ile Neslihan Kavas WD20 sınıfında birinci sırada yer aldı. Ebru Acer-Sümeyra Türk çifti WD22 sınıfında gümüş, İrem Oluk-Nergiz Altıntaş ikilisi ise WD10 sınıfında bronz madalya elde etti.

Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası\'nda Milli Sporcular 2 Altın, 4 Madalya Kazandı
27.01.2024 - 19:41,
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Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonun son gününde 2'si altın, 4 madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından Gize kentinde düzenlenen organizasyonda, çiftler kategorisindeki yarı final ve final maçları yapıldı.

Daha önce teklerde 6 madalya (1 altın, 1 gümüş, 4 bronz) alan milli sporcular, çiftler karşılaşmalarını da 2 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Ali Öztürk ile İrem Oluk XD10'da şampiyon olurken, Merve Cansu Demir ile Neslihan Kavas da WD20 sınıfında birinci sırada yer aldı.

Ebru Acer-Sümeyra Türk çifti WD22 sınıfında gümüş, İrem Oluk-Nergiz Altıntaş ikilisi ise WD10 sınıfında bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Milli Sporcular 2 Altın, 4 Madalya Kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Milli Sporcular 2 Altın, 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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