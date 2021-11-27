MKE Ankaragücü, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İzmir Bucaspor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada teknik ve taktik çalışma yaptı. Antrenman, soğuma hareketleri ile sona erdi.

Başkent temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken, cezası devam eden Owusu Kwabena, Altınordu karşısında forma giyemeyecek.