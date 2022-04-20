MKE Ankaragücü-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakemlerini eleştirdi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altındağ, iyi hazırlanarak galibiyet planladıkları bir maçı kaybettiklerini dile getirdi.

"Hedefimiz üst lige çıkmak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele ediyor." diyen Altındağ, şunları söyledi:

"İki takım için de iyi bir mücadele oldu. 5-6 haftadır da hakemlerden yana sıkıntımız var. Verilmeyen penaltımız var, kırmızı kartlar var. Bugüne kadar hakemle ilgili konuşmadık ama koskoca camianın hakkı kolay kolay yenmez. Burada emek veriliyor. Emeğin karşılığını almak istiyoruz. Hakemler de artık doğru kararlar versin. Verilmeyen penaltı pozisyonumuza bakın. Bundan önceki maçlarda verilen kararlar da incelenmeli. Kolay düdük çalıyorlar. Koskoca şehrin hakkı yenmez. Hakem camiasından biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kimin hakkıysa versinler. Şahverdi'nin penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var ama verilmiyor. Bunlar incelenmeli. Kaybettik, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip, Süper Lige çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

Eroğlu: "Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7 hafta önce herkesin küme düştü gözüyle baktığı takımının çok iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi.

Ligde 7 haftadır kaybetmediklerini aktaran Eroğlu, "Ankaragücü bize kaybetti ama şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Burada deneyimli bir takıma karşı, bu seyirci önünde oynamak kolay değil. 2-0 önemli avantajdı ama MKE Ankaragücü birçok maçı geriden gelerek son dakikalarda çevirdi. Devreye 2-1 girmek moralimizi alta çekse de güvenimiz tamdı. Son haftalardaki oyun gücümüz çok etkili. Skorda 3-1'i yakalamamız öz güven sağlasa da biz de 10 kişi kaldık. 5'li savunmaya döndük. Çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Başkente de Süper Lig yakışıyor. Umarım hak ettiklerini alırlar." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları tecrübeli isimlerle bir araya getirdiklerini söyleyen Eroğlu, 41 puana yükseldiklerini hatırlatarak "43-44 puan kümede kalma barajı olur. Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu. Bir galibiyetin bize getireceği morali biliyorduk. Serinin başlangıcı için bu önemliydi. Herkesin 'Düştü' dediği Altınordu önemli bir çıkış yakaladı. 10 yıldır bu takımın teknik direktörüyüm, bir yıl hariç her sezon önemli galibiyet serisi yakaladık." diye konuştu.