MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır

04.03.2022 19:03
MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana, sarı-lacivertli futbolcular koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kazanma oyununun ardından pas çalışmasına geçen futbolcular, ana bölümde taktik çalıştı. İdman soğuma hareketleri ile sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Yasin Güreler ve sakatlığı devam eden Tiago Pinto, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır - Son Dakika


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