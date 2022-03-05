MKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardından

05.03.2022 22:36
MKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yoluna önemli bir virajı daha geçtiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yoluna önemli bir virajı daha geçtiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, ilk yarı oyunu tutup ikinci yarıdaki futbollarıyla kazandıklarını dile getirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını aktaran Dalcı, "Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçtik. Matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edene kadar mücadelemiz devam edecek. Çok özel ve anlamlı bir maçı geride bıraktık. Haftaya daha önemli, daha zor bir deplasman bizi bekliyor. Yarın izinliyiz ancak oyuncularıma ödül verdim, izni iki güne çıkardım." diye konuştu.

Dalcı, soyunma odasında büyük bir sevinç olduğunu kaydederek, "Soyunma odasında birlikteliği görseniz bu puanların tesadüf olmadığını görürsünüz. Haftalardır bu mücadeleyi veriyoruz. Oyuncularım mutluluğu doyasıya yaşadı." ifadelerini kullandı.

Kazanılan son iki kritik maçla ilgili özel bir prim olup olmadığı sorusuna Mustafa Dalcı, "Ben ve oyuncularım hiçbir zaman primin, paranın peşinde olmadık. Çok değerli bir yönetim ve başkanımız var. Parayı, primi düşünmek bana ve oyuncularıma düşmez. Şampiyon olalım gerisi gelir." cevabını verdi.

MKE Ankaragücü taraftarına da teşekkür eden Dalcı, "Taraftarımız her geçen gün artıyor. Ortada büyük bir başarı var. Herkes başarıya destek olmak istiyor. Bir şey demek istiyorum, sen yoksan bir eksiğiz. Bu takım şampiyon olacak, sen de gel, bu şampiyonluğun tadını bizimle çıkar." diyerek sözlerini tamamladı.

Gürsel: "Böyle maçlarda pozisyona girdiğinizde golü atmanız lazım"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, MKE Ankaragücü'nü aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Biz içeride dışarıda iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Maçta topa hakim olan taraf bizdik. İlk yarı iki net fırsatımız vardı. Böyle maçlarda pozisyona girdiğinizde golü atmanız lazım. Golü biz atsak farklı olurdu. Ankaragücü girdiği pozisyonu gol yaparak kazandı. Önümüzde 9 maç var. Hafta hafta bakıp elimizden geleni yapacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika


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