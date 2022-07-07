MKE Ankaragücü, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

07.07.2022 13:08
MKE Ankaragücü, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da 28 Haziran'da başladığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da 28 Haziran'da başladığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Bolu kampıyla ilgili kulübün internet sitesine değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çalışmaların çok verimli geçtiğini belirterek "İlk etabını tamamladığımız kamp programında, aerobik ve yüklemelerle alakalı çalışmalar yaptık. Kayseri'de gerçekleştireceğimiz ikinci etap çalışmalarımız bizim için daha çok önem arz ediyor. Bu kamp programında yapacağımız hazırlık maçlarıyla genel bir durum değerlendirmesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların kampta gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Dalcı, "Takım içi dostluk ve oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi seviyede. İkinci kamp programında aramıza katılacak yeni oyuncularla birlikte takımımız şekillenmeye başlayacak. Hem seyir zevki hem de oynadığı futbol ile kaliteyi yakalamak adına çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz. Hedefimiz mücadeleci, başarılı ve güçlü bir takım olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu kampının ardından 3 gün izin yapacak MKE Ankaragücü, ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gidecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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