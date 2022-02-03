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MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak - Son Dakika

MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak

03.02.2022 14:08
MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak

MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.

MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yolunda, formamızı terletmiş eski futbolcularımızı, 50 numaralı locamızda sezon sonuna kadar misafir ediyoruz. 50 numaralı locamızın adını "Efsaneler locası" olarak değiştiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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MKE Ankaragücü, Eryaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, eski futbolcularını 'Efsaneler locası'nda ağırlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak - Son Dakika
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