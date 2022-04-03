MKE Ankaragücü-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Eyüpspor maçının ardından

03.04.2022 23:15
MKE Ankaragücü-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ, diğer maçlara iyi hazırlanıp, puanları hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ, diğer maçlara iyi hazırlanıp, puanları hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.

Altındağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de iyi bir maç olduğunu kaydetti.

Kazanmak için mücadele ettiklerini belirten Altındağ, "Mücadele eden oyuncularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah diğer maçlara da iyi hazırlanıp puanları hanemize yazdırırız." ifadesini kullandı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Takımım bugün iyi müdafaa yaptı"

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Spor Toto 1. Lig'in en iyi takımlarından birisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Deplasmanda işlerinin zor olmasına rağmen iyi konsantre olduklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Takımım bugün iyi müdafaa yaptı. İyi bir galibiyet aldık. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak bir şekilde ligi bitiririz. Önümüzdeki sezon lig başladığında Süper Lig'de olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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