Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde - Son Dakika
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Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde

08.09.2022 10:56
Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Başkent ekibi iki orta saha oyuncusunu da kiralık olarak transfer etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray ile 2024, Taylan Antalyalı'nın ise sarı kırmızılı takımla 2026 sezonu sonu kadar sözleşmesi bulunuyor. İki oyuncu da Ankara'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından yeni kulüpleriyle sözleşme imzalayacaklar.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'nde - Son Dakika

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