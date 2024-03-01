MKE Ankaragücü, İstanbulspor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, İstanbulspor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak. Son 5 maçta sadece 1 puan alan Ankaragücü, Fenerbahçe'yi eleyerek moral buldu. İstanbulspor ise son 6 maçını kazanamadı ve son sırada bulunuyor.

01.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında İstanbulspor'la karşılaşacak

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir puan alabilen MKE Ankaragücü, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale yükselip moral buldu.

Düşme hattının 1 puan önünde 29 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son galibiyetini 24 Ocak'ta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 2-0'la almıştı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan İstanbulspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstanbulpor sahasında 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Eryaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, İstanbulspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, İstanbulspor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement