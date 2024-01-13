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MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 6 maç sonra galibiyet aldı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 6 maç sonra galibiyet aldı

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, 6 maç sonra 3 puana ulaştı. Bosna Hersekli oyuncuları Mujakic ve Bajic'in golleriyle geri dönüş yapan sarı-lacivertliler, uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten MKE Ankaragücü, iç sahadaki 2,5 aylık galibiyet hasretini de sonlandırdı.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa\'yı 3-1 yenerek 6 maç sonra galibiyet aldı
13.01.2024 - 15:51,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, 6 maç sonra 3 puana ulaştı.

Eryaman Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı, 1-0 geri düşmesine rağmen Bosna Hersekli oyuncuları Mujakic ve Bajic'in golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra galibiyet sevini yaşadı.

Bu maç öncesi son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puan alabilmişti.

Yaklaşık 2 ay sonra maç kazanan MKE Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 26 puanda kaldı.

İç sahada 2,5 ay sonra galibiyet

MKE Ankaragücü, sahasında 2,5 ay sonra galip geldi.

Eryaman Stadı'nda ligde son olarak 29 Ekim 2023'te Yılport Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla galip gelen MKE Ankaragücü, sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı mağlup ederek iç sahadaki 5 maçlık galibiyet hasretini de noktaladı.

Kaynak: AA
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