MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak genel kurul saat 14.00'te başlayacak.
Mevcut başkan İsmail Mert Fırat'ın yanı sıra Murat Ağcabay ve Gazi Ercüment Tekin, başkanlık için yarışacak.
Genel kurul, 22 Haziran Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelenmişti.
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