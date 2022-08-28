MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi

28.08.2022 12:26
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti. Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.

YORUMLAR
500
Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:39 Şahan Gökbakar, kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
10:17 6 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Sibel Çelik'i öldürüp bulunduğu evi yakan katil Almanya'dan Türkiye'ye getirildi
10:15 Çorum'da korkunç kaza: Tarlaya uçan aracın içinde bulunan baba ile kızını ölüm ayırdı
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 12:26:26. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement