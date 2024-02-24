MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın ilk yarısında Bassogog ve Efkan Bekiroğlu'nun attığı gollerle MKE Ankaragücü, üstünlüğü elde etti.

24.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RHG Enertürk Enerji?

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Morte, Nazon

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Efkan Bekiroğlu, Moreira, Bassogog, Sowe

Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Mondihome Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.

45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Ankara, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement