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MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

22.09.2021 21:24
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertliler pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın tedavisine devam edilirken Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde idman yaptı.

Başkent ekibi, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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