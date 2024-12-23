MKE Ankaragücü'nde Büyük Değişim: Yönetim ve Futbolcular Kadro Dışı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde Büyük Değişim: Yönetim ve Futbolcular Kadro Dışı

MKE Ankaragücü\'nde Büyük Değişim: Yönetim ve Futbolcular Kadro Dışı

MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusunun, altyapı sorumlusunun ve basın sözcüsünün istifalarının ardından 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca, teknik direktör Kenan Koçak ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Taraftarlar, yönetimi protesto etti.

23.12.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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BİRİNCİ Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ayrılık rüzgarı yaşanıyor. MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Sorumlusu, Basın Sözcüsü ve Altyapı Sorumlusu görevlerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin geçen haftaki istifalarının ardından 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Başkent ekibi kısa süre sonra da teknik direktör Kenan Koçak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, Altyapı Sorumlusu Soner Kurt ve Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Başkent ekibi yönetim kurulu üyelerinin ardından takımın önemli isimleri Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" denildi.

KAPTANLAR DEĞİŞTİ, SAPONARA TAKIMA DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, profesyonel futbol A Takımı'nda kaptanlık görevinde bulunan futbolcular da değişim rüzgarından nasibini aldı. Takım kaptanlığı kadro dışı bırakılan Tolga Ciğerci'den alındı. Takım kaptanlığına; Mahmut Tekdemir, Osman Çelik ve Riad Bajic getirildi. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan ve özel antrenman programına devam eden Riccardo Saponara, yönetim kurulunun kararıyla takımla çalışmaya başladı.

TEKNİK DİREKTÖR KENAN KOÇAK İLE YOLLAR AYRILDI

Başkent ekibi, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Kenan Koçak ile yolların ayrıldığını da duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TARAFTAR YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Dün gece saatlerinde Beştepe Tesisleri önünde, Çorum FK deplasmanından gelecek takım otobüsünü bekleyen Ankaragücü taraftarı, Kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat ve yönetimi protesto etti. Ankaragücü'nün Taraftar Derneği, 'Bekar Evi Çocukları' çatısı altındaki yüzlerce taraftar, yönetimle görüşme ve resmi açıklama talep ederek muhatap beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Büyük Değişim: Yönetim ve Futbolcular Kadro Dışı - Son Dakika

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