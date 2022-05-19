MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı

19.05.2022 09:57
MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, lise öğrencileriyle maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, lise öğrencileriyle maç yaptı.

Ankara'da Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi'nin futbol takımının antrenmanı sırasında salona giren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı ve futbolcular Aatif Chahechouhe, Ghayas Zahid, Gboly Ariyibi ile Geraldo, öğrencilere sürpriz yaptı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan öğrencilerin, futbolcularla yaptığı maç renkli görüntülere sahne oldu. Çok büyük bir hayallerinin gerçeğe döndüğünü anlatan öğrenciler, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilere kısa bir konuşma yapan teknik direktör Mustafa Dalcı, gençlerin bayramını kutlayarak spor ve eğitim hayatlarında başarı diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde futbolcular, 19 Mayıs Bayramı'nda liseli öğrencilerle maç yaptı - Son Dakika
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