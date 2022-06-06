Senaryosunu Eyüp Coşkun 'un yazdığı, yönetmenliğini ise Serdar Çetinkaya 'nın yapacağı, MKE Ankaragücü Kulübünün 1910-1920 yıllarında yaşadığı, gerçek hayat hikayesine dayanacak film için ana ve yardımcı oyuncu seçmeleri temmuzun ikinci haftasına kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nün kuruluşunu anlatacak film için oyuncu seçmesi başladı - Son Dakika

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