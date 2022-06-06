MKE Ankaragücü'nün kuruluşunu anlatacak film için oyuncu seçmesi başladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün kuruluşunu anlatacak film için oyuncu seçmesi başladı

06.06.2022 13:42
MKE Ankaragücü'nün kuruluşunu anlatacak film için oyuncu seçmesi başladı

Ankara ve MKE Ankaragücü'nü anlatacak "Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin oyuncu seçmeleri başladı.

Ankara ve MKE Ankaragücü'nü anlatacak "Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin oyuncu seçmeleri başladı.

MKE Ankaragücü Kulübünün de destek verdiği "10 Numara Senaryo" yarışmasını kazanan filmin çekimlerinin sarı-lacivertli kulübün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos'ta saat 19.10'da tamamlanması planlanıyor.

Senaryosunu Eyüp Coşkun'un yazdığı, yönetmenliğini ise Serdar Çetinkaya'nın yapacağı, MKE Ankaragücü Kulübünün 1910-1920 yıllarında yaşadığı, gerçek hayat hikayesine dayanacak film için ana ve yardımcı oyuncu seçmeleri temmuzun ikinci haftasına kadar devam edecek.

Filmde yer almak isteyenler, seçmeye girmek için başvuruların Zekice Cast Menajerlik firması üzerinden yapabilecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün kuruluşunu anlatacak film için oyuncu seçmesi başladı - Son Dakika

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