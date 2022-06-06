MKE Ankaragücü Spor Kulübü Müdürlüğüne Bekir Aracı getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde spor kulübü müdürlüğü görevine Bekir Aracı getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aracı'ya yeni görevinde başarı dilendi.
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika
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