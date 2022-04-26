MKE Ankaragücü, Süper Lig için gün sayıyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Süper Lig için gün sayıyor

26.04.2022 11:42
MKE Ankaragücü, Süper Lig için gün sayıyor

Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya lider giren MKE Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmak için artık gün sayıyor.

Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya lider giren MKE Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmak için artık gün sayıyor.

Sarı-lacivertlilerin, ligde bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalardan sonra Süper Lig'e çıkma ihtimali oldukça yüksek bulunuyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın öğrencileri, 1 Mayıs Pazar günü Ankara'da konuk edeceği Samsunspor'la berabere kalması durumunda ilk 2 sırada yer almayı garantileyecek ve bir sezon sonra tekrar Süper Lig'e dönecek.

Aynı gün ve saatte oynanacak maçlarda Royal Hastanesi Bandırmaspor'un, Ankara Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda MKE Ankaragücü, Samsunspor'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek.

Alt ligden 5. kez Süper Lig'e

112 yıllık çınar MKE Ankaragücü, alt liglerden Süper Lig'e 5. kez yükselecek.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

Süper Lig'de en fazla yer alan 4. takım

MKE Ankaragücü, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Türkiye'nin en üst düzey liginde en fazla yer alan 4. takım unvanına sahip.

Bir yıllık aradan sonra tekrar dönmeye hazırlandığı ligde daha önce sarı-lacivertliler, 52 kez yer aldı.

MKE Ankaragücü, hafta sonu Samsunspor karşısında istediğini alması durumunda Süper Lig'de 53. kez mücadele verme hakkını elde edecek.

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Kaynak: AA

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