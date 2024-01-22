MKE Ankaragücü, transfer yasağı kalktı

MKE Ankaragücü, transfer yasağı almalarına sebep olan ödemelerin yapıldığını ve transfer yapmalarının önünde bir engel kalmadığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla transfer yasağı uygulanan söz konusu dosyaların kapatıldığı ve kulübün transfer yapmasına engel teşkil edecek bir yasağın bulunmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır. Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini, tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." - ANKARA