MKE Ankaragücü-Tuzlaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor'u son dakika golüyle 1-0 yendikleri maçta önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Dalcı, maçın sonuna kadar 3 puan için mücadele ettiklerini belirterek, "Önemli olan 3 puan almaktı. Şampiyonluk için önce 3 puan alınmalı sonra belli oyun oynanmalı." dedi.

Tribünlerin kendisini istifaya çağırmasını da değerlendiren Dalcı, şunları kaydetti:

"Haftalardır böyle bir durum söz konusu. Taraftar bu takımın her şeyidir. Biz bugün varız yarın yokuz. Taraftar da bulunduğumuz bu ligden hoşnut değil. Layık olduğumuz Süper Lig'de olmamızı istiyorlar. İşimizin doğasında eleştiri var. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Biz sadece seyircimizden şunu istiyoruz, takımlarını çok seviyorlar biliyoruz, maç içinde desteklesinler. Maç bitikten sonra her türlü eleştiriye açığız ama maç devam ederken destek istiyoruz. Bu takımın sahibi onlar."

Tepkilerin neden olduğunu bilmediğini dile getiren Dalcı, "Gerçekten ben de bu tepkilerin nedenini sizlere soruyorum. Sol bekimiz Yasin'i ayrıca tebrik ediyorum. Tribünler son 20 dakika top ayağına her geldiğinde yuhaladı. Bu psikolojiyi kaldırmak kolay değil. Çok değerli taraftarımızdan rica ediyorum formayı giyen herkese sonuna kadar destek olun. Şampiyonluğa oynamak üst lige çıkmak kolay değil. Bütün camiayı birlikte olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı, taraftarı yapacakları bir organizasyonda antrenmana da davet etmek istediklerini aktardı.

Medyayla olan ilişkisi üzerine gelen soru üzerine Dalcı, "Ben emeğe saygı veren bir insanım. Yeter ki 'A' dediğimi 'B' yazmayın. Farkında olmadan kırdığım üzdüğüm olduysa özür dilerim ama böyle bir şey de hatırlamıyorum. Ankaragücü şu an ligde ikinci sırada. Belki hedeflediğimiz puanın gerisindeyiz, buradan eleştirebilirsiniz ama bu takıma başarısız demek adil değildir. Bu ligde herkese herkesi yenebiliyor. Bize karşı herkes farklı oynuyor. Ümraniyespor, Eyüpspor, Erzurumspor maçlarını açın izleyin. Onlara oynadıklarına bakın bir de bize oynadıklarına bakın. Ankaragücü çok büyük bir camia. Ankaragücü ayarında, kalibresinde takım yok bu ligde. Bize karşı da direnç göstermeleri doğal." değerlendirmesine bulundu.

Hakan Kutlu: "Sezonu iyi yerde tamamlayacağız"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, MKE Ankaragücü'nü galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyun olarak iki takımın da birbirine fazla üstünlük sağlayamadığını savunan Kutlu, "Ankaragücü'nü kutlarım. Mücadele anlamında iki takım da iyi mücadele etti. Fazla pozisyona giremedik ama yakaladığımız net pozisyonu da değerlendiremedik. Ankaragücü de fazla üretemedi. 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyon vermedik. 10 kişi kalmanın zorluklarını dakikalar geçtikçe baskıyla yaşadık. Duran toptan gol yedik ve mağlup olduk. Yeni göreve başladık, çalışacağız. Sezonu iyi yerde tamamlayacağız." diye konuştu.