MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Beşiktaş karşısında oyun anlamında kazandıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, "Geliştirmeye çalıştığımız oyunumuz var. Bu müsabakada da geliştirmeye çalıştığımız oyunu devam ettireceğimiz söyledik. Planlarımız tuttu ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda ve 2-0 mağlup olduk. Önümüzde bir süreç var. Kupada da karşılaşacağız. Gerekli dersleri çıkaracağız. Kupada finale çıkmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünal, siyah-beyazlılara karşı önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Geçişten ve duran toptan gol yedik. Planlarımızın yüzde 80'i tuttu. Oyunu kazandık ama skoru alamadık. Bu da mağlup olmamıza neden oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü: Oyunu kazandık ama skora yansıtamadık - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?