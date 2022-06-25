Futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahada yapılan parkur çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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