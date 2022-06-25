MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

25.06.2022 21:37
MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahada yapılan parkur çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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