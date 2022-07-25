MKE Ankaragücü, yeni transferleri için statta imza töreni düzenleyecek

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü , bu sezon yaptığı transferler için 27 Temmuz Çarşamba günü Eryaman Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Eryaman, Spor, Son Dakika

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