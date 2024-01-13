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MKE Ankaragücü, Yılmaz Bal'ı sportif direktör olarak atadı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Yılmaz Bal'ı sportif direktör olarak atadı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sportif direktör olarak Yılmaz Bal'ı göreve getirdi. Bal, daha önce Ankaragücü'nde kaleci olarak forma giymiş ve kaleci antrenörü olarak da görev yapmıştı. Takımın hedefi ise üst sıralara tırmanmak.

MKE Ankaragücü, Yılmaz Bal\'ı sportif direktör olarak atadı
13.01.2024 - 14:15,
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni sportif direktörü Yılmaz Bal oldu.

MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Emre Yıldız ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Yıldız'dan boşalan sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal getirildi. Yılmaz Bal'ın kısa süre içerisinde Başkent ekibindeki görevine başlaması bekleniyor. Bir dönem Çaykur Rizespor'da da sportif direktörlük görevi üstlenen Bal, son olarak 2021 yılında 1'inci Lig ekibi Manisa FK'da çalışmıştı. Yılmaz Bal, daha önce Ankaragücü'nde kaleci olarak forma giymiş ve kaleci antrenörü olarak da görev yapmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDE HEDEF ÜST SIRALARA TIRMANMAK

Geride kalan 19 maçta 21 puan toplayan ve 13'üncü sırada yer alan MKE Ankaragücü, düşme potasının 3 puan üzerinde bulunuyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent ekibi, toplayacağı puanlar ile üst sıralara çıkmak istiyor.

Kaynak: DHA
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